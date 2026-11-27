تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن التلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية، وذلك بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

كواليس سقوط المتهمة

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.