كشفت أنيسة مراد، مؤلفة الفيلم الوثائقي «البحث عن بيليبين» وكاتبة السيناريو، تفاصيل رحلة البحث عن الفنان الروسي الشهير إيفان بيليبين، الذي عاش خمس سنوات في مصر بين القاهرة والإسكندرية، مؤكدة أن هذه المرحلة من حياته تستحق التوثيق، لما تركته من أثر واضح في تجربته الفنية وإبداعاته.

وأوضحت أنيسة مراد خلال صباح الخير يا مصر، أن فكرة الفيلم جاءت بالتزامن مع الاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد بيليبين، قائلة إن الفريق قرر تتبع السنوات الخمس التي قضاها في مصر، اعتمادًا على رسائله ومذكراته وصوره الفوتوغرافية التي التقطها بنفسه.

وأضافت أن هذه المصادر ساعدت فريق العمل على إعادة رسم رحلته في مصر، والتعرف على الأحياء التي عاش فيها والشوارع التي صورها والأنماط المعمارية التي ألهمته، مشيرة إلى أن ذروة الفيلم تمثلت في العثور على أعمال أصلية من إبداع الفنان الروسي.

مصر كانت أرضًا مضيافة ومصدرًا للإلهام

وتحدثت أنيسة مراد عن تجربة البحث الميداني في القاهرة والإسكندرية، موضحة أن الهدف لم يكن مجرد توثيق الأماكن التي عاش فيها بيليبين، وإنما النظر إليها بعيون الفنان نفسه، الذي جاء من ثقافة مختلفة ووجد في مصر مكانًا احتضن فنه وأتاح له مواصلة إبداعه.

وأكدت أن مصر لم تكن ضمن خطط بيليبين في البداية، إذ كان متجهًا إلى أوروبا، لكنه أمضى فيها خمس سنوات، ووجد خلالها مصادر تلهم فنه وفرصًا للعمل، لافتة إلى أن اللوحات التي باعها في معرض أقامه بالإسكندرية مكنته من شراء منزل صغير في جنوب فرنسا والانتقال إليه لاحقًا.

رسائل وصور أعادت رسم رحلة الفنان

وأشارت مؤلفة الفيلم إلى أن الوصول للمعلومات المتعلقة بحياة بيليبين في مصر لم يكن صعبًا، موضحة أنه كان يرسل رسائل إلى أصدقائه خلال إقامته، وهي رسائل مؤرخة ومحفوظة في الأرشيف، إلى جانب الصور الفوتوغرافية التي التقطها بنفسه، والتي كشفت تفاصيل من الحياة المصرية في ذلك الوقت.

وأضافت أن هذه الوثائق ساعدت فريق العمل في تتبع آثاره وإعادة بناء تفاصيل رحلته، مؤكدة أن البحث الصحفي الاستقصائي كان مليئًا بالمفاجآت، إذ قادهم أحيانًا إلى أماكن لم تكن ضمن خطتهم الأولى، بينما لم يتمكنوا في أحيان أخرى من تحديد بعض المواقع بدقة.

البحث لم ينتهِ بانتهاء الفيلم

وأكدت أنيسة مراد أن نهاية الفيلم جاءت بالوصول إلى إحدى اللوحات الأصلية التي رسمها بيليبين ولا تزال موجودة في القاهرة، لكنها شددت على أن رحلة البحث لم تنتهِ عند هذا الاكتشاف.

وأوضحت أن هناك أعمالًا أخرى للفنان لا تزال موجودة في مصر، وربما تحتفظ بها عائلات لا تزال مقيمة في البلاد أو غادرتها، معربة عن أملها في استمرار البحث خارج إطار الفيلم الوثائقي، قائلة إن العمل الصحفي الاستقصائي سيستمر.