أفادت قناة «الأولى» باختتام مكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون «مدن مصر»، الذي استهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة تسهم في تطوير المدن المصرية ومواجهة التحديات المختلفة.

وجاء تنظيم الهاكاثون في إطار الاهتمام بتعزيز ثقافة الابتكار، وفتح المجال أمام أصحاب الأفكار الإبداعية لتطوير حلول قابلة للتطبيق، والاستفادة من التكنولوجيا في تقديم رؤى جديدة لتطوير المدن وتحسين جودة الحياة.

كما يمثل الهاكاثون فرصة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية، بما يسهم في خلق فرص جديدة ويدعم جهود التنمية والابتكار في المجتمع.