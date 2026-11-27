110 كيلومترًا في الساعة.. سرعة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة في حادث الوراق،إثر قيادة سيارة ملاكي بسرعة تجاوزت حدود الأمان.



هكذا جاءت اعترافات سائق سيارة ملاكي متهور على الطريق الدائرى ، لتقرر على إثرها النيابة العامة حبس سائق السيارة المتسببة في حادث الوراق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحريات والكشف عليه طبيًا، مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه وتحليلها، لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.



وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للكشف عن وجود شبهة قيادة تحت تأثير المخدرات، وتحديد مدى مسؤوليته عن الحادث.

وبين اتهامات القيادة برعونة وعدم الاحتراز، والتسبب في إصابة الغير، وصولًا إلى القتل الخطأ ، تتجه الأنظار إلى الاتهامات القانونية التي قد تواجه سائق السيارة المتسبب في حادث الوراق.

عقوبة القيادة بسرعة جنونية وتنفيذ حركات استعراضية



طبقا لقانون المرور ، فإنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل حركة المرور .

كما أشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها.

كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها او منازلها، او الانفاق أو عند مخارجها، أو في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال 6 اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.



عقوبة القتل الخطأ في القانون



نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.



وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .



الحبس 10 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.