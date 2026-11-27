نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



بعد سقوط 31 ضحية.. مصطفى بكري يطالب بمحاسبة المسؤولين عن حادث الطريق الدائري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حادث الطريق الدائري بالوراق، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، بينهم عدد من المصابين بحروق خطيرة، يستدعي وقفة جادة لمراجعة إجراءات السلامة والرقابة على شاحنات نقل المواد البترولية، مشيدًا بالدور الذي قامت به فرق الإسعاف والأطقم الطبية في التعامل مع ضحايا الحادث.

حادث الوراق.. استنفار حكومي ومجتمعي لمساندة أسر الضحايا ورعاية المصابين

في أعقاب حادث الحريق المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، تحركت أجهزة الدولة على مختلف المستويات لاحتواء تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل المساندة والرعاية اللازمة.

المتحدث باسم الوزراء: مساهمات من رجال أعمال لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أقصى أوجه الرعاية والدعم لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم والمصابين، سواء على المستوى الطبي أو المادي أو الاجتماعي، مشيراً إلى تخصيص حساب ببنك ناصر الاجتماعي لتلقي المساهمات والتبرعات لصالح المتضررين.

التبرع بالدم لإنقاذ مصابي حريق الوراق.. الهلال الأحمر يحدد شروط التبرع ويوفر عربة أمام مستشفى إمبابة

تتواصل جهود الهلال الأحمر المصري لتوفير الدعم الطبي والإنساني لمصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، من خلال فتح أبواب بنك الدم المركزي أمام المواطنين الراغبين في التبرع، وتخصيص عربة لاستقبال المتبرعين أمام مستشفى إمبابة، في ظل احتياج المصابين بالحروق إلى مشتقات دم معينة تساعد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

سيارات المواد البترولية لها قواعد خاصة.. ضوابط تحركها ومرافقتها على الطرق بعد حادث الوراق

أعاد حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي شهد اندلاع حريق هائل إثر حادث سيارة نقل مواد بترولية، فتح ملف اشتراطات وقواعد سير شاحنات نقل المواد الخطرة على الطرق المصرية، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لتحركاتها، خاصة أن طبيعة الحمولات التي تنقلها تجعل أي مخالفة لقواعد السلامة مصدر خطورة كبيرة على حياة المواطنين ومستخدمي الطرق.

محافظ الجيزة يكشف موعد إبلاغ أسر ضحايا حريق الوراق بنتائج تحليل DNA وتطورات حالة المصابين

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدا أن معظم الحالات الموجودة بالمستشفيات مستقرة ومطمئنة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع استكمال فحوصات الحمض النووي للتعرف على جثامين المتوفين وإبلاغ أسرهم خلال الساعات المقبلة.

وحيد قرقر: حادث الوراق هز مصر بأكملها.. وتكاتف أجهزة الدولة أسهم في احتواء تداعيات الكارثة

أكد وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة تكاتفت من أجل التعامل مع حادث دائري الوراق والسيطرة على تداعياته، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المعنية بذلت جهوداً مشتركة لمواجهة آثار هذه الكارثة.

السيد القصير: توجيهات الرئيس تستهدف تقديم كل الدعم لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري والمصابين

قال السيد القصير، عضو مجلس النواب، إن زيارة وفد من حزب الجبهة الوطنية للمصابين في حادث الطريق الدائري جاءت للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي لهم ولأسر الضحايا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين ومساندة أسر الضحايا.

معيط: مصر تتجه لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ملامح توجه مصر بشأن التعاون المستقبلي مع الصندوق، في أعقاب انتهاء برنامج التمويل الحالي، موضحًا أن الدولة تعتزم الاعتماد على برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

خالد أبو بكر: شابان جسدا شهامة المصريين في حادث الوراق.. وصورتهما تصدرت وكالات الأنباء العالمية

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بموقف شابين مصريين سارعا إلى تحذير المواطنين وإنقاذ الآخرين فور وقوع حادث دائري الوراق، مؤكدًا أن المشهد يعكس شهامة المصريين وروح التضامن والتضحية التي تظهر في أصعب اللحظات.