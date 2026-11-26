أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أقصى أوجه الرعاية والدعم لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم والمصابين، سواء على المستوى الطبي أو المادي أو الاجتماعي، مشيراً إلى تخصيص حساب ببنك ناصر الاجتماعي لتلقي المساهمات والتبرعات لصالح المتضررين.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة DMC، إن رئيس مجلس الوزراء وجّه الوزراء المعنيين، خلال زيارته لمتابعة تداعيات الحادث، بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين، وتوفير الدعم النقدي والعيني والمساندة الاجتماعية من خلال الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي دعا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وقطاع البنوك إلى المشاركة المجتمعية وتقديم مساهمات استثنائية لدعم أسر الضحايا والمصابين، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي بالإضافة إلى التزام الحكومة بتقديم التعويضات والدعم اللازم، وليست بديلاً عنه.

وأوضح أن مجلس الوزراء تلقى بالفعل اتصالات من عدد من كبار رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني الراغبين في المساهمة في تخفيف آثار الحادث عن المتضررين، مشيراً إلى أن هشام طلعت مصطفى والمهندس أحمد عز وياسين منصور قدم كل منهم 10 ملايين جنيه لصالح أسر الضحايا ومصابي الحادث، وجرى تحويل هذه المبالغ إلى الحساب المخصص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع أن المساهمات المجتمعية شهدت تطوراً جديداً خلال الساعات الماضية، حيث تلقى مجلس الوزراء 25 مليون جنيه إضافية من كل من محمد لطفي منصور والنائب أحمد أبو هشيمة والدكتورة نوال الدجوي، موجهاً الشكر والتقدير لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني على هذه المبادرات.

وأشار عادل إلى أن الحساب المخصص لتلقي المساهمات لصالح ضحايا الحادث هو حساب رقم 55555 ببنك ناصر الاجتماعي، داعياً الراغبين في المشاركة إلى المساهمة من خلاله.