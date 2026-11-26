كشفت تقارير صحفية ألمانية عن حالة من المفاجأة والاستياء داخل إدارة بايرن ميونخ، عقب التصريحات التي أدلى بها جوشوا كيميتش بشأن أزمة زميله جمال موسيالا، بعد خسارة الفريق أمام مضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 2-1، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن كيميتش فكر جيدًا في تصريحاته خلال الأيام الماضية، بعدما شعر، بصفته نائب قائد الفريق في ظل غياب مانويل نوير للإصابة، بضرورة الدفاع بوضوح عن زميله موسيالا.

اتجاه لاحتواء الأزمة دون غرامة

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن لم تحسم بعد ما إذا كانت ستفرض غرامة مالية على كيميتش بسبب تصريحاته، لكن الاتجاه الأولي يميل إلى عدم معاقبته.

وتسعى الإدارة الرياضية، بقيادة ماكس إيبرل وكريستوف فرويند، إلى جانب المدرب فينسنت كومباني، لاحتواء الموقف وإنهاء الجدل الدائر حول القضية، ومنح موسيالا الفرصة للتركيز على استعادة مستواه، بدلًا من إشعال مزيد من التوتر داخل الفريق عبر نقاشات مطولة بشأن معاقبة كيميتش.

وأضاف التقرير أن كثيرين داخل بايرن يعتقدون أن كيميتش راعى في انتقاداته وجهتي النظر، وأبدى تفهمًا لمخاوف مسؤولي النادي بشأن مصلحة موسيالا، لكنه اعترض على الطريقة التي وُجهت بها الانتقادات علنًا، ولا سيما تصريحات كارل هاينز رومينيجه عقب عودة اللاعب إلى المشاركة، الجمعة الماضي.

دعم كامل لموسيالا داخل غرفة الملابس

وأكدت «بيلد» أن لاعبي بايرن يقفون جميعًا خلف موسيالا، وأن تصريحات كيميتش لاقت تأييدًا داخل غرفة الملابس، بعدما عبّر لاعب الوسط عن موقف المجموعة بأكملها، وهو ما يفسر تأكيده أن زميله يحظى بدعم كامل من الفريق.

ولم تلق تصريحات رومينيجه الأخيرة استحسانًا داخل غرفة الملابس، رغم تفهم اللاعبين موقف إدارة النادي ومخاوفها. ورأى كثيرون أنه لم يكن من المناسب نقل الخلاف إلى العلن وتحميل لاعب واحد عبئه، مفضلين مناقشة هذه الأمور داخليًا منذ البداية.

واقعة فيليب لام تعود إلى الواجهة

واستعادت الصحيفة واقعة فيليب لام، قائد بايرن السابق، الذي عوقب بغرامة قياسية داخل النادي بلغت 50 ألف يورو عام 2009، بعد انتقاده الشامل للإدارة في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج».

وأشارت إلى أنه لم يسبق لأي لاعب، منذ ذلك الحين، مواجهة قيادة النادي علنًا وبشكل مباشر مثلما فعل كيميتش مؤخرًا.

ورغم أن فرض غرامة على كيميتش يبدو مستبعدًا، فإن مسؤولي بايرن يعتزمون إجراء نقاش آخر معه بشأن تصريحاته، بعدما أكد اللاعب أنه تحدث داخليًا حول القضية، دون الكشف عن الأشخاص الذين تواصل معهم.

كيميتش: لا ينبغي تحميل لاعب واحد هذا العبء

وأوضحت «بيلد» أن بعض المسؤولين الذين طالتهم انتقادات كيميتش فوجئوا بتصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة ليل، رغم تأكيده أنه ناقش الأمر داخل النادي.

وقال كيميتش عن قضية موسيالا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «ما لا أفهمه هو الطريقة التي يجري بها الحديث عن هذا الأمر علنًا. لا ينبغي أبدًا أن يُلقى هذا العبء على كاهل لاعب».

وأضاف الدولي الألماني: «هذا أمر مرفوض تمامًا ولا يليق ببايرن ميونخ، خصوصًا في المرحلة الحالية».