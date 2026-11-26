خسر منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره الإسباني بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس 26 نوفمبر على ملعب "أسباير زون" بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين "قطر 2026".

ورغم الخسارة، حجز أشبال الأطلس بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، متفوقين على الصين بفارق الأهداف، بينما تصدرت إسبانيا المجموعة بالعلامة الكاملة.

ضغط إسباني مبكر

دخلت إسبانيا اللقاء وقد ضمنت التأهل مسبقًا، فأشرك مدربها الحارس بونسي، لاعب ريال مدريد، لأول مرة في البطولة، وأعاد نجم برشلونة إبريما تونكارا إلى التشكيلة الأساسية بعد إراحته في المباراة السابقة.

وحاول المنتخب المغربي اللعب بقوة بدنية لإيقاف مفاتيح اللعب الإسبانية، وشهدت الدقيقة 8 أول إنذار في المباراة من نصيب إسماعيل العود.

تونكارا يفتتح التسجيل

ترجمت إسبانيا سيطرتها في الدقيقة 18، حين أرسل سيرجي مايانس كرة طويلة خلف دفاع المغرب، انفرد بها تونكارا بالحارس آدم مواك وسددها بيسراه في الشباك.

وكادت إسبانيا تضاعف النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما راوغ تونكارا أكثر من مدافع ومرر كرة لييرماياه راموس، لكن مواك تصدى للكرة من أمام المرمى، لينتهي الشوط بتقدم إسباني بهدف نظيف.

تروخيانو يحسم الأمور

في الشوط الثاني دفع مدرب المغرب أحمد القنطري بإبراهيم رباج، موهبة تشيلسي، بدلًا من وهيب العنطري، وتحسن أداء الفريق وضغط على الدفاع الإسباني.

لكن كلمة الفصل كانت لإسبانيا، إذ أضاف البديل جييرمو تروخيانو، مهاجم أتلتيكو مدريد، الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة محكمة، واحتج لاعبو المغرب على الهدف قبل أن تتأكد صحته بعد المراجعة.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- إسبانيا: 9 نقاط

2- المغرب: 4 نقاط

3- الصين: 4 نقاط

4- فيجي: بلا رصيد