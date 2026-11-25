حقق منتخب أوغندا تحت 17 عامًا فوزًا كاسحًا على نظيره كاليدونيا الجديدة بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، المقامة في قطر.

وفرض المنتخب الأوغندي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في تسجيل ستة أهداف، ليحقق انتصارًا عريضًا يعزز حظوظه في البطولة ويمنحه بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتألق أوين موكيسا بشكل لافت بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 6 من ركلة جزاء و34 و63، بينما سجل جوزيف دورونجين الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، وأضاف إيسيما ماجالا الهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم جونيور أوفوريوث سداسية أوغندا.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 4 نقاط، ليحسم التأهل إلى دور الـ32، بعدما نجح في تعويض خسارته أمام كوريا الجنوبية والتعادل مع الإكوادور، ويختتم دور المجموعات بانتصار كبير.