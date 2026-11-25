صرح بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لنادي مانشستر سيتي، بأن وجهته التدريبية القادمة ستكون مع منتخب وطني، وذلك بعد أن رفض فرصة تولي تدريب المنتخب الإيطالي هذا العام.

وكان جوارديولا قد أجرى محادثات مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكنه أوضح أن العرض جاء في وقت شعر فيه بحاجته إلى الحصول على فترة راحة من العمل التدريبي.

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تعليق جوارديولا



وقال جوارديولا في مقابلة أجراها يوم الثلاثاء مع زميله السابق في برشلونة، روماريو: "لقد تحدثت معهم، وكان ذلك شرفاً كبيراً لي".



وأضاف: "لقد كان من أعظم الأوسمة التي نلتها أن يفكروا فيّ لتدريب المنتخب الإيطالي، لكن العرض جاء في وقت كنت بحاجة فيه إلى التوقف".



وتابع قائلاً: "لو حدث ذلك قبل عام أو عامين، لربما قبلت العرض. لكن عندما تواصل معي باولو مالديني وليوناردو -وهما شخصان أكنّ لهما مودة كبيرة- كنت قد وصلت بالفعل إلى مرحلة كان لزاماً عليّ فيها التوقف".



وكان غوارديولا قد غادر مانشستر سيتي في نهاية الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة استمرت عقداً من الزمن، حقق خلالها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز -بما في ذلك إنجاز غير مسبوق بالفوز باللقب أربع مرات متتالية- إلى جانب ثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، ولقب دوري أبطال أوروبا.



وأشار المدرب الإسباني إلى أن الضغوط التي واجهها على مدار عقدين تقريباً في تدريب الأندية جعلت الحصول على فترة راحة أمراً ضرورياً.



واختتم جوارديولا: "لا أعرف كم ستطول فترة ابتعادي. في الوقت الراهن، أشعر بحالة جيدة جداً. لكن إذا عدت إلى كرة القدم يوماً ما، فسيكون ذلك عندما يخبرني حدسي بأن الوقت قد حان".