نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن وجود نقص في الأسمدة المدعمة وعدم توافر الكميات اللازمة للمزارعين.

وأكد المركز الإعلامي أن تلك الادعاءات سبق نفيها من المركز، مجددًا التأكيد أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت استمرار شركات إنتاج الأسمدة في توريد الحصص المقررة للوزارة من الأسمدة المدعمة، وضخها بانتظام إلى الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لضمان تلبية كافة احتياجات المزارعين مع انطلاق الموسم الزراعي الشتوي.

وأضافت الوزارة أن منظومة توزيع وصرف الأسمدة تعمل بكفاءة وانتظام تام، مشيرةً إلى أن الجمعيات الزراعية تواصل صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقاً للضوابط المقررة والحصر الفعلي للمساحات المنزرعة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه دون أي معوقات أو اختناقات.

وشددت الوزارة على أن عمليات التوريد والصرف تسير بصورة طبيعية ومستقرة في جميع القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، لافتة الى أن صرف الأسمدة المدعمة يتم عبر منظومة "كارت الفلاح" الذكية وبالأسعار الرسمية المقررة دون أي زيادة، في إطار منظومة متكاملة قائمة على الحوكمة والرقابة الصارمة والمتابعة المستمرة، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة، ومنع أي تسرب أو تلاعب، ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكل شفافية وانضباط.

وأكدت الوزارة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من قيادات الوزارة والإدارة المركزية لشئون المديريات، ومديريات الزراعة بالمحافظات لحركة الشحن والتوريد، والتنسيق الدائم مع مصانع الأسمدة والجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تطرأ، وتأمين احتياجات المزارعين طوال الموسم الشتوي، تحقيقاً للأمن الغذائي ودعماً للإنتاج الزراعي.

ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.