في إنجاز جديد يعكس المكانة المتميزة للناقل الوطنى" مصر للطيران" على مستوى القارة الأفريقية، حصدت الشركة على جائزة (الأفضل في تعزيز الربط الجوي داخل أفريقيا (Best Improved Intra-Africa Connectivity)، تقديرا لأدائها التشغيلي المتميز خلال عام 2025، جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الجمعية العامة رقم (58) لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، والتي عُقدت بمدينة ليبرفيل بدولة الجابون خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2026، بمشاركة رؤساء ومسؤولي شركات الطيران الأفريقية الأعضاء بالاتحاد، إلى جانب نخبة من ممثلي المنظمات والمؤسسات المعنية بصناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

هذا وقد قام أكسل جيسون دينيس أيينوي ، وزير السياحة المستدامة والصناعات الحرفية بجمهورية الجابون، بتسليم الجائزة نيابة عن اتحاد شركات الطيران الأفريقية للطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر للطيران في تعزيز التكامل بين دول القارة الأفريقية، ودعم حركة السفر فيما بينها.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود مصر للطيران في تطوير شبكة خطوطها الجوية الأفريقية، وذلك من خلال تشغيل وجهات جديدة داخل القارة، وزيادة السعة المقعدية على عدد من الخطوط، ورفع معدلات التشغيل، بما يعزز فرص التبادل التجاري والسياحي بين الدول الأفريقية، ويسهم في تحقيق أهداف السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، ودعم جهود التكامل الاقتصادي والجوي بين دول القارة.

وبهذه المناسبة، أعرب الطيار أحمد عادل عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تقديرًا لجهود مصر للطيران في تعزيز دورها كشركة طيران وطنية رائدة في القارة الأفريقية، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو توطيد أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، ودعم جهود التنمية والتكامل المشترك.

وأضاف عادل أن هذا الفوز يأتي تتويجًا للخطة التوسعية الشاملة التي تنفذها مصر للطيران لتطوير شبكة خطوطها وزيادة معدلات التشغيل والربط الجوي داخل القارة، بما يعزز من تواجدها في الأسواق الأفريقية ويرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى استمرار العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون وتوفير مزيد من خيارات السفر بما يتماشى مع متطلبات حركة النقل الجوي المتنامية في أفريقيا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود وتفاني العاملين بمختلف قطاعات وشركات مصر للطيران، الذين يواصلون العمل من أجل الارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي وتعزيز تنافسية الشركة إقليميًا ودوليًا.

وعلى صعيد متصل، قام الطيار أحمد عادل بتسليم جائزة التميز في الخدمة Distinguished Service Award نيابة عن اتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) الى السيد/ آرون مونيتسي الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الطيران في جنوب افريقيا AASA، نيابة عن سلطة الطيران المدني بجنوب افريقيا، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، حيث هنأ الطيارأحمد عادل سلطة الطيران المدنى بجنوب افريقيا على حصولها على جائزة التميز في الخدمة ضمن جوائز الأفرا السنوية، تقديراً لإسهاماتها البارزة في تطوير الطيران الأفريقي، ولا سيما في مجال السلامة الجوية، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية.

هذا وقد شهد مراسم تسليم الجائزة كل من وزير النقل والملاحة التجارية واللوجستية الجابوني، والسفيرة ريهام عمار، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الجابون، ورباب حمدي سالم، رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران.