أعلن نيافة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، جدول سهرات تسبحة شهر كيهك لعام 2026، والذي يشمل عددًا من الكنائس والأديرة داخل مصر وخارجها، في إطار الاستعدادات الروحية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

سهرات كيهك

ومازح الأنبا يؤانس أبناءه الأقباط خلال حديثه عن سهرات كيهك، داعيًا إياهم إلى تنظيم مواعيد نومهم خلال الأسبوعين المقبلين استعدادًا للسهر والصلاة حتى الخامسة صباحًا، قائلًا: «ناموا بالليل والضهر الأسبوعين دول».

وأضاف ضاحكا: «الصلاة بتقوي الركب وتشد الضهر»، في إشارة إلى طول سهرات كيهك وما تتضمنه من تسابيح وصلوات وألحان.

ويتضمن الجدول سهرات تبدأ في معظم الأيام الساعة العاشرة مساءً، ويعقبها القداس الإلهي حتى الخامسة صباحًا، بمشاركة عدد من الكنائس والأديرة، من بينها دير السيدة العذراء بدرنكة ودير المحرق، وكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وكنائس أخرى بالإسكندرية والإمارات.

كما يشمل البرنامج صلوات ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر 2026، وصلوات برامون عيد الميلاد وقداس العيد يوم 6 يناير 2027.

وتُعد سهرات كيهك من أبرز المناسبات الروحية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يجتمع الأقباط طوال الليل لترديد التماجيد والتسابيح والألحان الكيهكية إكرامًا للسيدة العذراء مريم، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.