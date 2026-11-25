شهدت عزبة المغاربة التابعة لقرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مأساوية، أسفرت عن مصرع مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، وإصابة شقيقه البالغ من العمر 56 عامًا، إثر اعتداء عليهما بالأسلحة البيضاء والشوم أمام مسجد العزبة، أثناء توجه المجني عليه لأداء صلاة الظهر.

خلافات سابقة وراء الواقعة



وكشفت التحريات الأولية وروايات أسرة المجني عليه أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين شقيق الضحية واثنين من المتهمين، بسبب اتهامهما بسرقة مبالغ مالية من منزله، وهو ما أسفر عن حبسهما لفترة قبل إخلاء سبيلهما، لتتجدد الخلافات وتنتهي بمشاجرة دامية.



تفاصيل الاعتداء أمام المسجد



وبحسب رواية أسرة المجني عليه، ترصد المتهمون للمواطن أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الظهر، واعتدوا عليه باستخدام الشوم والأسلحة البيضاء، قبل أن يتعرض لضربة بحجر كبير في منطقة الصدر، ليسقط أرضًا ويلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته. كما أصيب شقيقه خلال محاولته التدخل لإنقاذه، بجروح متفرقة في الوجه والجسد، استدعت خضوعه للعلاج وخياطة جروح الوجه بـ7 غرز طبية.

نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى



وعقب وقوع الحادث، جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى القصاصين التخصصي، فيما نُقل شقيقه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات



وفي أعقاب الواقعة، توجه المتهمان إلى مركز الشرطة لتحرير محضر، حيث جرى التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة، التي قررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف جهات البحث باستكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد دور كل متهم.



الطب الشرعي يكشف تفاصيل الإصابات



وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الظاهري بمعرفة مفتش صحة القصاصين.

وأوضح التقرير الطبي المبدئى المحرر بمعرفة مفتش الصحة وجود سحجات بالوجه واليد اليسرى، ونزيف من الأنف والأذن اليسرى، إلى جانب كدمات وإصابات بالرأس، مشيرًا إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة نزيف داخلي وخارجي.

وأكد التقرير عدم إمكانية الجزم بالسبب المباشر للوفاة أو تحديد وجود شبهة جنائية من عدمه من خلال الكشف الظاهري فقط، مع إبقاء الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق لحين ورود تقرير الصفة التشريحية النهائي.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لكشف جميع تفاصيلها وملابساتها.