انخفض مؤشر البحرين العام، في ختام تعاملات اليوم / الأربعاء /، بمقدار 3.21 نقطة مسجلا 1807.88 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 3.44 نقطة مسجلا 839.77 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أنه تم تداول 1.02 مليون سهم بقيـمة إجمالية قدرها 251.93 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 129 صفقة.

وتركزت تعاملات المستثمرين على أسهم قطاع المال، والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 148.13 ألف دينار ما نسبته 58.80% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 779.72 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 35 صفقة.