يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، كلمة خلال الاحتفالية الختامية التي تنظمها دار الكتاب المقدس تحت عنوان «كلمة الله من جيل إلى جيل»، وذلك على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، تشمل أغابي وCTV وME Sat ولوجوس، إلى جانب قناة COC، وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتأتي الاحتفالية لتسليط الضوء على أهمية كلمة الله ودورها في حياة الأجيال المتعاقبة، وارتباطها بنقل الإيمان والتعاليم المسيحية عبر الأجيال.