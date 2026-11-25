وسط معارضة لنتنياهو، أفادت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

تشمل القراءة، الحرب التي اندلعت عقب الهجوم، وذلك بمبادرة من عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، وسط معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وحصل مشروع القانون على تأييد 65 عضوا مقابل معارضة 50 عضوا، من إجمالي 120 عضوا بالكنيست.

ويستهدف المشروع تشكيل لجنة تحقيق من خمسة أعضاء، تتولى فحص ملابسات هجوم 7 أكتوبر، والإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى وقوعه، إلى جانب التحقيق في مجريات الحرب التي أعقبته، على أن تقدم اللجنة تقريرا جزئيا خلال عام من إعلان تشكيلها.

ويتخوف نتنياهو من مثل هذه التقارير التي يمكن أن تدينه وهو المهدد بدمار تاريخه السياسي إذا ما خرج من رئاسة حكومة الاحتلال، بما يعرضه للحساب في قضايا الفساد.