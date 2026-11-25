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انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم / الأربعاء /، بمقدار 63.08 نقطة ليصل إلى 9913.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 151 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 161 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 10.64 نقاط، ليصل إلى 21335.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.8 مليون سهم.