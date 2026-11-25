أعلنت محافظة الوادي الجديد تفعيل مبادرة «ازرع نخلة» بمدرسة المكس البحري للتعليم الأساسي بمركز باريس، في إطار جهود نشر الوعي البيئي بين الطلاب وزيادة المساحات الخضراء داخل المؤسسات التعليمية، ودعم توجهات التنمية المستدامة.



تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة

وأوضحت المحافظة أن المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة لدى النشء، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات الهادفة إلى تحسين البيئة المدرسية.

وشهدت الفعالية مشاركة قيادات الإدارة التعليمية وقسم باريس التعليمي، إلى جانب المعلمين والطلاب، حيث تضمنت زراعة أشجار النخيل بمشاركة الطلاب، بما يعزز روح الانتماء والعمل الجماعي.

وتستهدف المبادرة غرس ثقافة الاهتمام بالبيئة لدى الطلاب، وزيادة الرقعة الخضراء داخل المدارس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية ومستدامة.