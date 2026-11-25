أعلنت محافظة سوهاج نجاح فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين، في تنفيذ حملة رقابية مكبرة استهدفت مصانع إنتاج وتداول المواد الملامسة للغذاء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخالف يقوم بإعادة تصنيع عبوات غذائية باستخدام الصفيح المستعمل، بالمخالفة الصريحة للضوابط والمعايير الملزمة بضرورة جودة وسلامة المواد الملامسة للغذاء، وتمكنت اللجنة المشتركة من التحفظ داخل المصنع على 550 عبوة سعة 2 كجم، و1,830 عبوة سعة 20 كجم.

كما تمكنت من التحفظ 8,000 شريحة معدنية من الصفيح المستعمل، كانت معدة للتجهيز وإعادة الاستخدام في تصنيع عبوات مخصصة لتعبئة العسل الأسود وغيره من المنتجات الغذائية.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي الطهطاوي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج، أن إعادة استخدام الصفيح المستعمل في تعبئة المواد الغذائية يمثل خطورة بالغة على الصحة العامة، لما قد يسببه من تفاعلات كيميائية وتلوث مباشر للغذاء.

وأوضحت أن الهيئة تكثف جولاتها التفتيشية على مصانع التعبئة والتغليف للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة.

وشددت على أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.