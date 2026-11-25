تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، صباح اليوم، سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة دار السلام التعليمية جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وشملت جولة المحافظ، التي رافقه خلالها ياسر أنس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرستي الزرازرة الابتدائية وأحمد فرغل للتعليم الأساسي، حيث استهلها بحضور طابور الصباح ومشاركة الطلاب والعاملين أداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، مشيداً بالانضباط والالتزام داخل المدارس.

ماذا حدث؟

وعقب طابور الصباح، تفقد "راشد" عدداً من الفصول الدراسية للاطمئنان على نسب حضور الطلاب وانتظام المعلمين في شرح المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة، والتأكد من انتظام اليوم الدراسي وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، أكد محافظ سوهاج أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشدداً على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لتحقيق التفوق والنجاح.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه مسؤولي مديرية التربية والتعليم وإدارة دار السلام التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المدارس، والالتزام التام بأعمال النظافة العامة داخل الفصول ومحيط المدارس، مع تفعيل الأنشطة المدرسية وبث روح الولاء والانتماء لدى النشء، متمنياً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.