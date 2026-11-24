أصيب مسن بإصابات بالغة، إثر اصطدام مركبة توك توك به أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بعدما اختل مقود المركبة في يد قائدها، ما أسفر عن إصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير مركبة توك توك، قيادة شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بدائرة مركز البلينا، اختل مقود القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدامه بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وكشفت المعاينة أن المصاب شخص في العقد السادس من العمر، ومقيم بدائرة مركز جرجا، وقد أسفر الحادث عن إصابته باشتباه نزيف بالمخ، مع الاشتباه في وجود كسر بعظام الجمجمة، وهي إصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

وبسؤال قائد مركبة التوك توك وشقيق المصاب، أيدا ما جاء بالفحص بشأن ملابسات وقوع الحادث، فيما اتهم شقيق المصاب قائد المركبة بالتسبب في التصادم، نتيجة اختلال عجلة القيادة واصطدامه بالمصاب خلال عبوره الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.