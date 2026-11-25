في أجواء تسودها الحيوية والحماس وروح المنافسة، شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، طالبات الجامعة في فعاليات مهرجان بانوراما الألعاب للفتاة الجامعية، الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع قسم التدريب الرياضي بكلية علوم الرياضة، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وقد حضر المهرجان الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نصر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد كليه علوم الرياضة وكوكبة من عمداء الكليات والقيادات الجامعية، وبمشاركة 900 طالبة من مختلف الكليات.

جامعة سوهاج

وقد تفقد رئيس الجامعة، فعاليات المهرجان، وشارك الطالبات في الألعاب الرياضية المختلفة، مؤكداً أن تنظيم هذه الفاعلية جاء في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة والطلابية، وتعزيز مشاركة الفتيات في مختلف الألعاب الرياضية، واكتشاف مواهبهن وتنمية قدراتهن البدنية والمهارية.

ولفت إلي أن هذا يؤكد أهمية الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وأداة فعالة لتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي والانضباط، وذلك إلى جانب دورها في تمكين الفتاة الجامعية وإتاحة الفرصة أمامها لإبراز مواهبها وقدراتها في مختلف المجالات.

وقال الدكتور حسين طه، إن الجامعة حريصة على تنفيذ خطة متكاملة ومتنوعة للأنشطة الطلابية تلبي ميول ورغبات ومواهب كافة الطلاب، وتساهم في توسيع قاعدة مشاركة أكبر عدد من طالبات الجامعة في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية.

وأكد أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة لتوفير بيئة جامعية محفزة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم ورعايتها، انطلاقا من إيمانها بأن بناء الإنسان لايقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل بناء العقل والجسم وتنمية القدرات والمهارات.

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن مهرجان بانوراما الألعاب الرياضية للفتاة الجامعية تضمن باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية، شملت كرة القدم الخماسية، والكروس فيت، وكرة السلة، والكرة الطائرة الشاطئية، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، وسط مشاركة واسعة وتفاعل إيجابي من الطالبات.

وأشار الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أنه في ختام فعاليات المهرجان، تم إعلان النتائج النهائية، وقام رئيس الجامعة بتوزيع الجوائز على الفائزات، تقديرًا لتميزهن وتشجيعًا لهن على مواصلة ممارسة الرياضة وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشاد بمستوى التنظيم وتنوع الألعاب، وبما تعكسه هذه الفعاليات من اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالبة الجامعية المتكاملة.