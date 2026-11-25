تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق اندلع بمحل تجاري، في منزل مكون من 3 طوابق بقرية ميت طاهر مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل محل تجاري، أسفل عقار مكون من 3 طوابق، في قرية ميت طاهر دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث، وسيارات الاسعاف وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، والتي تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده للعقار والمباني المجاورة، وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل محل بقالة اسفل عقار مكون من 3 طوابق في منطقة السكة الحديد، بجوار مسجد الحاج سعيد في قرية ميت طاهر، مركز منية النصر.

وتشير الفحوصات الاوليه الى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل المحل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.