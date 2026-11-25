تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير السياحة والآثار، بشأن إقامة حفلات وفعاليات صاخبة داخل محمية رأس محمد بجنوب سيناء، وما تثيره من مخاطر على التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية والحياة البحرية والبرية.

وأضاف في بيان له : في ظل ما أثير مؤخرًا بشأن إقامة حفل غنائي صاخب داخل نطاق محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، وما صاحبه من استخدام مكبرات الصوت والإضاءة القوية وأجهزة الليزر والتجهيزات الخاصة بالفعاليات الترفيهية، تبرز ضرورة الوقوف أمام طبيعة هذه الموافقات، ومدى توافقها مع الاشتراطات البيئية والقواعد المنظمة للأنشطة داخل المحميات الطبيعية، خاصة أن الأمر يتعلق بواحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر والعالم، والتي تمثل ثروة بيئية وسياحية لا تقتصر قيمتها على كونها مقصدًا للزوار، وإنما تمتد إلى ما تضمه من نظم بيئية بحرية وبرية شديدة الحساسية، وكائنات حية وموائل طبيعية لا يمكن تعويضها حال تعرضها للتدهور أو التلف.

وتابع: نؤكد في هذا السياق أننا لسنا ضد إقامة الحفلات والفعاليات الفنية، ولا ضد تنشيط السياحة أو استضافة الفعاليات الكبرى التي تسهم في جذب السائحين وتنشيط الاقتصاد، وإنما نؤكد أن لكل نشاط مكانه المناسب، وأن الترويج السياحي لا ينبغي أن يكون على حساب الثروات الطبيعية التي تمثل أحد أهم مقومات السياحة المصرية، فهناك فارق جوهري بين إقامة حفل في منطقة صحراوية أو موقع مخصص لاستضافة الفعاليات، وبين إقامة حفل يعتمد على مكبرات الصوت والإضاءة والليزر والتجمعات البشرية الكبيرة داخل محمية طبيعية تضم شعابًا مرجانية وموائل للطيور والحيوانات البرية والكائنات البحرية.

وأضاف: محمية رأس محمد ليست مجرد مساحة مفتوحة يمكن التعامل معها باعتبارها موقعًا لإقامة الحفلات أو استضافة التجمعات الترفيهية، وإنما هي محمية طبيعية ذات قيمة بيئية عالمية، أُعلنت عام 1983 باعتبارها أول محمية وطنية في مصر، وتضم بيئات بحرية وساحلية وبرية، وشعابًا مرجانية من أبرز النظم المرجانية في البحر الأحمر، فضلًا عن تنوع كبير في الأسماك والكائنات البحرية والطيور والحياة البرية، وهو ما يجعل الحفاظ على طبيعتها وخصائصها البيئية التزامًا قانونيًا ووطنيًا، وليس مجرد اختيار إداري.

واستطرد: وتكمن خطورة إقامة الفعاليات الصاخبة داخل هذه المناطق في أن تأثيرها المحتمل لا يتوقف عند حدود الضوضاء التي يتعرض لها الزوار أو سكان المناطق المحيطة، وإنما يمتد إلى الكائنات الحية التي تعتمد على التوازن البيئي والهدوء الطبيعي في ممارسة أنشطتها اليومية، حيث يمكن للضوضاء والاهتزازات الناتجة عن مكبرات الصوت والتجمعات البشرية أن تؤثر على سلوك الأسماك والكائنات البحرية، وعلى أنماط تواصلها وحركتها واستخدامها للموائل الطبيعية، فضلًا عن احتمالات اضطراب الطيور التي تعتمد على الهدوء والظلام الطبيعي في التعشيش والراحة، خاصة في المناطق التي تمثل مواقع للمرور أو التكاثر أو التغذية.

وقال: كما أن استخدام الإضاءة القوية وأجهزة الليزر خلال ساعات الليل داخل المحميات الطبيعية يثير تساؤلات بيئية جدية بشأن تأثيره على الكائنات الليلية والطيور المهاجرة، التي قد تتأثر بالتغير المفاجئ في مستويات الإضاءة والاضطراب البصري، فضلًا عن تأثير حركة المعدات ووسائل النقل والتجمعات الكبيرة على الحيوانات البرية التي تعتمد على البيئة الطبيعية المحيطة في البحث عن الغذاء والحركة والتكاثر.

وأكد أنه لا يمكن فصل هذه المخاطر عن طبيعة الشعاب المرجانية الموجودة بالمحمية، باعتبارها من أكثر النظم البيئية حساسية، والتي تحتاج إلى ظروف بيئية مستقرة للحفاظ على توازنها واستمرار نموها. فالشعاب المرجانية ليست مجرد مشهد جمالي أو عنصر جذب سياحي، وإنما تمثل موائل طبيعية لمئات الأنواع من الكائنات البحرية، وأي ممارسات غير منضبطة بالقرب منها، سواء من خلال التلامس المباشر أو إلقاء المخلفات أو زيادة الضغط البشري أو الأنشطة المصاحبة للفعاليات، قد تؤدي إلى أضرار بيئية يصعب إصلاحها، وتستغرق الطبيعة سنوات طويلة للتعافي منها.

وقال: ومن هنا تبرز أهمية معرفة الموقع الذي أقيمت فيه الفعالية على وجه التحديد، ومدى قربه من الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش الطيور والموائل الطبيعية، وطبيعة التجهيزات التي تم تركيبها، ومصادر الطاقة والإضاءة والصوت المستخدمة، ومدى وجود تقييم مسبق للأثر البيئي، يتناول التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للفعالية على مكونات النظام البيئي بالمحمية، بدلًا من الاكتفاء بالنظر إليها باعتبارها نشاطًا سياحيًا أو ترفيهيًا عاديًا.

وتابع: والأمر لا يتعلق فقط بالتأثيرات المحتملة، وإنما يمتد إلى مدى سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية التي سمحت بإقامة هذه الفعالية من الأساس؛ إذ تنص المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية على حظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي، كما تحظر على وجه الخصوص إزعاج الكائنات البرية والبحرية أو القيام بأعمال من شأنها الإضرار بها، فضلًا عن حظر الأنشطة التي تتعارض مع طبيعة المحمية دون الحصول على التصاريح اللازمة ووفقًا للاشتراطات والقواعد المنظمة لذلك.

وأضاف: وهو ما يفرض ضرورة الكشف عن الجهة التي أصدرت الموافقات الخاصة بإقامة الحفل، وما إذا كانت قد حصلت على موافقة جهاز شئون البيئة والجهات المختصة بإدارة المحمية، وما إذا كانت هناك دراسة أو تقرير فني يحدد مدى ملاءمة الموقع لاستضافة مثل هذه الفعاليات، ومدى توافق النشاط مع طبيعة المحمية وخطط إدارتها، وما إذا كانت التصاريح قد تضمنت اشتراطات محددة بشأن مستويات الصوت والإضاءة والليزر وساعات التشغيل وأعداد الحضور ووسائل النقل والتخلص من المخلفات وحماية المناطق البحرية والبرية المحيطة.

واستطرد: كما تزداد أهمية هذه التساؤلات في ضوء أن خطة إدارة محمية رأس محمد تؤكد ضرورة الحفاظ على النظم البيئية البحرية والبرية، وتنظيم الاستخدام السياحي والترفيهي بما يحقق الاستدامة ويضمن عدم الإضرار بالقيم الطبيعية للمحمية، مع إعطاء الأولوية لحماية مواردها البيئية، ومن ثم، فإن السماح بإقامة أي نشاط جماهيري أو ترفيهي داخل نطاق المحمية يجب أن يخضع لتقييم دقيق لطبيعته وموقعه وحجم تأثيره، وألا تتحول التصاريح الإدارية إلى وسيلة لإباحة أنشطة قد تتعارض مع الغرض الأساسي من إعلان المنطقة محمية طبيعية.

وقال: كما أن تنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات لا يعني السماح بإقامة أي نشاط لمجرد قدرته على جذب أعداد كبيرة من الزوار أو تحقيق عائد اقتصادي، وإنما يقتضي تحديد المناطق المسموح باستخدامها، والطاقة الاستيعابية لكل موقع، والأنشطة المتوافقة مع طبيعته، والضوابط التي تمنع التأثير على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والطيور والحياة البرية، وهو ما يتطلب رقابة فعلية قبل إقامة الفعاليات وأثناء تنفيذها وبعد انتهائها، وليس الاكتفاء بإصدار تصريح أو تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.

وأوضح: ولا يمكن كذلك إغفال المسؤولية الإدارية والرقابية للجهات المعنية بإدارة المحمية وحمايتها، ومدى قيامها بواجباتها في متابعة التجهيزات وأعمال التركيب والتشغيل، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية، ورصد أي مخالفات أو أضرار قد تكون نتجت عن إقامة الفعالية، فضلًا عن ضرورة تحديد المسؤولية حال ثبوت إصدار موافقات بالمخالفة للقواعد القانونية أو دون إجراء التقييمات البيئية المطلوبة.

وتابع: كما نود أن نؤكد على أن محمية رأس محمد تمثل ثروة طبيعية لا تخص جيلًا بعينه، وإنما هي أمانة للأجيال القادمة، كما أن الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والطيور والحيوانات البرية التي تحتضنها ليست عناصر يمكن استبدالها أو تعويضها بسهولة حال تعرضها للتدهور.

وأضاف: ومن ثم، فإن حماية المحمية لا تتعارض مع السياحة، بل تمثل شرطًا أساسيًا لاستمرارها كمقصد سياحي عالمي، ولا يجوز أن يتحول السعي إلى تنشيط السياحة إلى سبب في الإضرار بالمقومات الطبيعية التي تجذب السائحين من الأساس.

وطالب الحكومة بالآتي:

أولاً) تكليف وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شئون البيئة بإجراء معاينة وفحص بيئي عاجل لموقع إقامة الحفل داخل محمية رأس محمد، وإعداد تقرير فني معلن يتضمن تحديد موقع الفعالية بدقة، ومدى قربه من الشعاب المرجانية ومناطق تعشيش الطيور والموائل الطبيعية، ورصد أي آثار أو مخالفات بيئية محتملة أو فعلية ترتبت على إقامة الحفل، مع إجراء القياسات اللازمة لمستويات الضوضاء والإضاءة، وفحص المخلفات والتجهيزات التي تم استخدامها، وإعلان نتائج الفحص للرأي العام.

ثانياً) موافاتنا بكافة التصاريح والموافقات الصادرة لإقامة الحفل، وبيان الجهة أو الجهات التي أصدرتها، والأساس القانوني الذي استندت إليه، والدراسات والتقارير البيئية التي سبقت الموافقة، ومدى توافق الفعالية مع خطة إدارة محمية رأس محمد والاشتراطات المنظمة للأنشطة داخلها، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والفنية لكل جهة شاركت في إصدار التصاريح أو الإشراف على التنفيذ، والتحقيق في أي مخالفة أو تقصير يثبت وقوعه.

ثالثاً) وقف إصدار أي تصاريح جديدة لإقامة الحفلات والفعاليات الصاخبة التي تستخدم مكبرات الصوت أو الإضاءة القوية أو أجهزة الليزر داخل المناطق الحساسة بيئيًا بمحمية رأس محمد، لحين مراجعة الضوابط المنظمة لهذه الأنشطة وإجراء تقييم بيئي مستقل يحدد مدى توافقها مع طبيعة المحمية، ووضع خريطة واضحة للمناطق المسموح فيها بالأنشطة السياحية والترفيهية، والمناطق المحظور استخدامها حفاظًا على الشعاب المرجانية والموائل البحرية والبرية ومناطق تعشيش الطيور.

رابعاً) وضع ضوابط ملزمة ومعلنة لتنظيم الفعاليات السياحية والترفيهية داخل جميع المحميات الطبيعية، تتضمن تحديد الطاقة الاستيعابية للمواقع، ومستويات الضوضاء والإضاءة المسموح بها، وحظر استخدام التجهيزات التي يثبت تأثيرها الضار على الحياة البرية والبحرية، وإلزام منظمي الفعاليات بخطط لإدارة المخلفات وحماية البيئة وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية بعد انتهاء النشاط، مع تفعيل الرقابة والمحاسبة على الجهات المنظمة والموافقين على أي نشاط يثبت مخالفته للاشتراطات البيئية والقانونية.