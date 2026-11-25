أدان حزب الإصلاح والنهضة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد أبراج المركز المالي بالعاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن إصابة 11 شخصًا، وفقًا لما أعلنه الدفاع المدني السعودي.

وأكد الحزب، في بيان له، رفضه القاطع لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وترويع الآمنين، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن تبريرها بأي دوافع أو أهداف سياسية، وتمثل تهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي لحماية أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة شعوبها.

كما أعرب الحزب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعيًا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، والعمل على منع تكرار الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.