أكد الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة والأمين العام للحزب، أن ما تم تداوله من أخبار بشأن استقالة عدد من قيادات وأعضاء الحزب، بزعم احتكار القرار في مجموعة محددة من قيادات الحزب دون إفساح المجال لباقي القيادات والأعضاء لطرح رؤاهم وأفكارهم، عارِ تمامًا من الصحة، وأن بعض الأسماء التي تم ذكرها لم توقّع استمارة العضوية في الحزب من الأساس، وهناك أعضاء وقيادات بالحزب تضمنهم ادّعاء الاستقالة على غير الحقيقة حيث إنهم لم يتقدموا باستقالة مكتوبة أو شفهية، كما تضمن ادعاء الاستقالة الحالي أعضاء سابقين في الحزب استقالوا منذ أكثر من عام للانتقال إلى أحزاب أخرى.

وأضاف نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة والأمين العام للحزب، أن العمل السياسي الحقيقي لا يقوم على جهود فردية أو أدوار منفصلة، وإنما يرتكز على منظومة متكاملة من التعاون والتقدير المتبادل، واحترام جميع القيادات والأعضاء، والإيمان بأن لكل فرد داخل الحزب دورًا مهمًا في مسيرة البناء والتطوير وتحقيق الأهداف المشتركة، ويعكس هذا النهج حرص الحزب على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الاحترام والتقدير، وتمنح جميع القيادات والأعضاء مكانتهم المستحقة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العمل الحزبي لا يكتمل إلا بتضافر الجهود، وتكامل الخبرات، والاستفادة من الأفكار والرؤى المختلفة، بما يعزز قدرة الحزب على أداء دوره السياسي والمجتمعي.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل، إلى أن حزب الإصلاح والنهضة، يحرص على تقدير جهود جميع القيادات والكوادر والأعضاء، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة الحزب، وأن ما يتحقق من نجاحات أو خطوات نحو التطوير هو نتاج عمل جماعي، ومجهودات متراكمة يبذلها الجميع كلٌ في موقعه ومسئوليته، كما يمثل احترام القيادات والأعضاء أحد المبادئ المهمة التي تعزز روح الانتماء، وتدعم الثقة المتبادلة، وتخلق بيئة إيجابية تسمح بتبادل الأفكار، وتفتح المجال أمام المبادرات الجديدة، وتشجع الجميع على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار، وتحمل المسئولية الوطنية والسياسية.

وأشار إسماعيل، إلى أن حزب الإصلاح والنهضة ينظر إلى قياداته وأعضائه باعتبارهم ركيزة أساسية في مشروعه السياسي، وأن قوة الحزب الحقيقية تكمن في تماسك أعضائه، ووعيهم بأهمية العمل المشترك، وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى مبادرات ومواقف وبرامج تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز المشاركة السياسية، وتأتي هذه الروح في إطار رؤية تؤمن بأن الاختلاف لا ينبغي أن يكون مصدرًا للخلاف أو الانقسام، بل فرصة لتبادل الخبرات وإثراء النقاش، وأن الاحترام المتبادل هو الأساس الذي يمكن من خلاله بناء تنظيم سياسي قوي، قادر على مواجهة التحديات، والتفاعل مع قضايا المواطنين، وتقديم رؤى واقعية تسهم في دعم مسيرة التنمية.