كشفت مصادر داخل حزب الوفد ، عن وجود مطالبات من المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، بإعادة فرز نتيجة أصوات انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يدويا، وسيتقدم تقديم مذكرة للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بشأن ذلك.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سبب مطالبتهم بإعادة فرز نتيجة أصوات انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يدويا هو اندهاشهم من كيفية الخطأ في ٦١ صوت ممن لهم الحق في التصويت من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ويبلغ عددهم ٦٠ عضو ، بالإضافة إلى رئيس الحزب ، وبالتالي ما الذي يضمن عدم الخطأ في ال ٣٥٠٠ صوت وهو عدد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك مطالبات أيضا من المرشحين الخاسرين في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد بإعادة الفرز في جميع المناصب بعد الخطأ المطبعي الذي حدث في نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي على منصب نواب رئيس الحزب ، وهناك مطالبة بإعادة فرز الأصوات على منصب السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية المكتب التنفيذي.

وأوضحت المصادر، أن حاتم رسلان طالب أيضا بإعادة فرز الأصوات على منصب نائب رئيس حزب الوفد مثل ما طالب كذلك خالد قنديل.

وتابعت المصادر : ما حدث من خطأ مطبعي في نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي على منصب نواب رئيس الحزب أدى إلى مطالبات عديدة بإعادة فرز أصوات الجمعية العمومية في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد و إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.