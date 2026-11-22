أكد النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء هيئة التدريس يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية، من خلال توفير رواتب تتناسب مع متطلبات الحياة والظروف المعيشية، مشددًا على ضرورة حصولهم على حقوقهم المادية بما يتناسب مع دورهم في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن زيادة رواتب العاملين بهيئة التدريس تمثل خطوة أولى نحو تحسين أوضاعهم المالية، وليست نهاية المطالب، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور بالجامعات.

13.5 ألف جنيه راتب أستاذ الجامعة قبل الاستقطاعات

وكشف ياسر قورة أن راتب أستاذ الجامعة يقدر بنحو 13 ألفًا و500 جنيه قبل خصم الاستقطاعات، معتبرًا أن هذا المبلغ يستدعي مراجعة دورية لضمان تناسب دخول أعضاء هيئة التدريس مع الأعباء المعيشية المتزايدة.

وطالب بضرورة إقرار زيادات دورية لرواتب أساتذة الجامعات، تقديرًا لدورهم في بناء الأجيال وتخريج الكفاءات التي تسهم في تنمية المجتمع بمختلف المجالات.

مطالب بتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أعضاء هيئة التدريس يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة، وأن يتمتعوا بوضع اقتصادي مناسب يساعدهم على أداء مهامهم الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم المادية يمثل أحد الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود لتحسين أوضاع جميع العاملين بهيئة التدريس في الجامعات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والمعيشي، وينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولية المستقبل.