أعلنت السلطة الفلسطينية للطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأربعاء، إعادة التيار الكهربائي إلى محطة تحلية المياه في منطقة البصة، عبر خط التغذية «كيسوفيم F11»، في خطوة تستهدف دعم تشغيل المرافق الحيوية وتحسين خدمات المياه في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن إعادة الكهرباء إلى محطة التحلية تمثل تقدماً في الجهود المبذولة لإعادة التيار إلى المنشآت الأساسية، وعلى رأسها البنية التحتية للمياه، بما يساعد على استئناف الخدمات واستمرار تقديمها للسكان.

وأكدت السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة تأتي في ظل الدمار الواسع الذي تعرضت له شبكات الكهرباء والمياه في غزة جراء الحرب الإسرائيلية، مشددة على أن إعادة الكهرباء إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن تظل أولوية وطنية وإنسانية.

ويعاني قطاع غزة من انقطاع واسع للتيار الكهربائي منذ أكتوبر 2023، بعدما أوقفت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع، بالتزامن مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

ومنذ ذلك الوقت، اعتمد السكان والمنشآت الحيوية بصورة كبيرة على المولدات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية، وسط تراجع القدرة على توفير الخدمات الأساسية، خاصة المياه والصحة والصرف الصحي.

وفي مارس 2025، قطعت إسرائيل أيضاً إمدادات الكهرباء المحدودة التي كانت لا تزال تصل إلى قطاع غزة، والتي قدرت بنحو 5 ميغاواط.

وأوضح محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، لوكالة الأناضول آنذاك، أن الكهرباء التي كانت تصل إلى القطاع خُصصت لتشغيل محطة لتحلية المياه وسط غزة.

وأشار إلى أن الاحتياجات الفعلية لقطاع غزة من الطاقة تصل إلى نحو 500 ميغاواط، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين احتياجات السكان والإمدادات المتاحة.

وتسببت الحرب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع خروج معظم شبكات النقل والتوزيع عن الخدمة، الأمر الذي جعل أزمة الطاقة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحياة اليومية في القطاع.

وبحسب السلطات الفلسطينية، تضررت أو دُمرت نحو 90% من البنية التحتية في غزة، فيما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 74 ألفاً، وأعداد المصابين 176 ألفاً منذ أكتوبر 2023، وفق الأرقام الواردة في البيانات الفلسطينية.

وتأتي إعادة التيار الكهربائي إلى محطة تحلية المياه في البصة وسط محاولات استعادة تشغيل المرافق الأساسية، في وقت تمثل فيه الكهرباء عنصراً حاسماً لاستمرار خدمات المياه وتلبية جانب من الاحتياجات اليومية للسكان.