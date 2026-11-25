اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم “الأربعاء” إسرائيل باتخاذ إجراءات حدّت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة.

و دعت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال “ارتكاب إبادة جماعية” في القطاع الفلسطيني.

وفي تقرير نُشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، رسمت المنظمة صورة قاتمة لتداعيات الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للنساء في قطاع غزة.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار خلال مؤتمر صحفي إن الإجراءات الإسرائيلية “حرمت فعليا الأشخاص الذين يسعون إلى تلقي الرعاية خارج القطاع من الحصول على علاجات الخصوبة، وأسهمت في مضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك حالات الإجهاض وولادة أجنة ميتة” خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغايةأكتوبر 2026.

وأضافت كالامار أن التقرير يثير “مخاوف جدية من أن تكون هذه النتيجة متعمدة”، لكنه يقر بأن المنظمة “ليست في وضع يسمح لها بالجزم بذلك بشكل قاطع”.

واتهمت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) منظمة العفو الدولية بأنها “تردد الروايات الكاذبة لحماس”.

وقالت الهيئة إن أكثر من 27 ألف طن من المعدات الطبية والأدوية دخلت غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، وإن 35 مستشفى باتت تعمل، بما في ذلك “مرافق لصحة المرأة وعلاج الخصوبة”.

وذكرت منظمة العفو الدولية حالات لنساء وفتيات قُتلن أو أُصبن في هجمات إسرائيلية أثناء سعيهن للحصول على الرعاية الطبية أو أثناء وجودهن في أقسام الولادة.

وأشارت أيضا إلى أن كثيرات واصلن الحمل أو الاعتناء بمواليدهن في ظلّ القصف المتواصل ورغم إصابتهن.