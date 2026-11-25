أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، استعداد بلاده للتعاون مع دول أخرى لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتعميق التعاون في المجال الفضائي.

جاء ذلك في رسالة شي إلى الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، اليوم الأربعاء، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة تنفيذ مهمة فضائية مشتركة شارك فيها رواد فضاء من البلدين.

وقال شي إن هذا التعاون في استكشاف الفضاء بين رواد فضاء من الصين وباكستان يمثل تجسيدا حيا للصداقة الراسخة بين البلدين، ويُعد إنجازا مهما آخر في مسيرة التعاون الثنائي، بحسب وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/.

كما أعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع باكستان ودول أخرى لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتعميق التعاون في المجال الفضائي.