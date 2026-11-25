تعتزم اليونان تعزيز قدرات صناعتها الدفاعية المحلية، من خلال اشتراط مشاركة الشركات الوطنية بنسبة لا تقل عن 25% في برامج شراء الأسلحة الجديدة، إلى جانب تطوير الأنظمة غير المأهولة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.

وتتضمن الخطة، الواردة في مشروع قانون من المقرر أن يقدمه وزير الدفاع نيكوس ديندياس إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنشاء مكتب للصناعات الدفاعية يربط قاعدة التصنيع المحلية بالتطورات الدولية، ويساعد الدولة على تنمية قدراتها الصناعية وتحديد البدائل في المجالات التي تفتقر فيها إلى إمكانات التصنيع، دون إضافة مستويات جديدة من البيروقراطية.

ومن المستهدف أن تتجاوز نسبة المشاركة المحلية الحد الأدنى المحدد، لتصل إلى ما بين 28 و30%، مع التركيز على الابتكار وتطوير الطائرات المسيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج طائرات مسيرة يونانية بأقل اعتماد ممكن على الموردين الأجانب.

ولا تقتصر الخطة على احتياجات القوات المسلحة، بل تمتد إلى المطارات المدنية والموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بإنتاج ونقل وإدارة السلع الأساسية، بما في ذلك المياه والطاقة، والتي تحتاج إلى أنظمة للمراقبة والتصدي للطائرات المسيرة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات المركز اليوناني للابتكار الدفاعي، وتحريره من القيود البيروقراطية التي تعوق عمله، فضلا عن تبسيط إجراءات التعاقدات العسكرية، لاسيما المشروعات المتعلقة بدعم أنظمة التسليح وتطوير البنية التحتية، بما يسمح بتسريع تنفيذها.