أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية، وتوسيع مشاركة الموردين المصريين في سلاسل الإمداد، بما يتيح فرصًا أكبر لزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في احتفالية إطلاق مشروع التصنيع المحلي لسيارة شيفروليه جروڤ، أن ما تشهده مصر حاليًا من توسع في استثمارات شركات السيارات العالمية، وإطلاق طرازات جديدة يتم إنتاجها محليًا، يمثل خطوات مهمة نحو بناء صناعة سيارات أكثر تطورًا وتنافسية، تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتوطينه، وتطوير قدرات الموردين المصريين.

وأشار مدبولي إلى أنه بالتوازي مع التوسع في الإنتاج المحلي للسيارات، تتطلع الدولة إلى مواكبة التحولات العالمية في هذه الصناعة، ولا سيما التوجه نحو السيارات الكهربائية، بما يعزز فرص توطين صناعتها ومكوناتها، وزيادة نسبة المكون المحلي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع في السوق المصرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن نجاح المشروعات الصناعية لا يقتصر على حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية فحسب، بل يمتد ليشمل القدرة على تحقيق النمو المستدام، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين، وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع الحكومة إلى أن تشهد الشراكة مع شركة جنرال موتورز مزيدًا من التوسع خلال المرحلة المقبلة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، فضلًا عن استكمال الإجراءات الخاصة بتصنيع أجزاء السيارات المعدنية محليًا، من خلال التعاون الجاري مع وزارة الصناعة والجهات المعنية.