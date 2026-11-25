استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم مسؤول أمني وزوجته وطفلتاه، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في استمرار للهجمات الإسرائيلية على القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، في بيان، استشهاد العقيد محمد ماجد أبو العوف، مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال غزة، وزوجته نورة عزات أبو العوف، البالغة من العمر 41 عامًا، وطفلتيه يسرى، 15 عامًا، وجنى، 13 عامًا، جراء القصف الذي استهدف مكان إقامتهم في مخيم الشاطئ.

وقالت الوزارة إن استهداف المسؤول الأمني وعائلته يأتي في إطار ما وصفته بمحاولات إسرائيلية متواصلة لضرب المنظومة الأمنية في قطاع غزة، وإضعاف مؤسساتها، بما يسهم في نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل القطاع.

وأشارت إلى أن القصف وقع بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال مدير عام جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، معتبرة أن تتابع استهداف القيادات الأمنية يعكس تصعيدًا في الهجمات التي تطال المؤسسات الأمنية والعاملين فيها.

وحمّلت وزارة الداخلية المجتمع الدولي والوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية ما وصفته بالصمت إزاء استمرار الهجمات الإسرائيلية، مطالبة بتحرك عاجل للضغط من أجل وقف استهداف المدنيين ووقف الانتهاكات المتواصلة للاتفاق.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال مراحله، رغم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع عودة المواجهات العسكرية على نطاق واسع.

العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة

وكانت إسرائيل قد استأنفت عملياتها العسكرية وقصفها الجوي على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، بعد توقف استمر نحو شهرين، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير 2026، وذلك عقب تعثر المفاوضات المتعلقة بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وكان الاتفاق ينص على تنفيذ مراحل متتالية تشمل وقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في القطاع، إلى جانب ترتيبات إنسانية وإغاثية، على أن تتيح المرحلة الأولى تمهيد الطريق لمفاوضات المرحلة الثانية.

ومن المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد المرحلة الأولى، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الانتقال إلى المرحلة الثانية، إلا أن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن ترتيبات المرحلة التالية، وشروط تنفيذ الاتفاق، حالت دون التوصل إلى تفاهم يضمن استمرار الهدنة.

وتعكس الهجمات المتجددة حجم التحديات التي تواجه جهود تثبيت التهدئة في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا فلسطينيين، وتصاعد المطالبات الدولية بتوفير الحماية للمدنيين وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.