وجه عمرو جمال، نجم الأهلي السابق، انتقادات إلى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأحمر، بسبب مستواه خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا برحيله عن القلعة الحمراء حال استمرار تراجع أدائه.

وقال عمرو جمال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن زيزو إذا استمر في تقديم المستوى نفسه، فعليه الرحيل عن الأهلي، في إشارة إلى عدم رضاه عن الأداء الذي يقدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وتأتي تصريحات نجم الأهلي السابق في ظل حالة من الغضب داخل القلعة الحمراء، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، واحتل صدارة المسابقة، فيما تقدم الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

رحيل الحسين عموتة عن الأهلي

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية الفنية، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة داخل الفريق.

وجاء القرار في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يطرح الثنائي البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، من أجل استعادة الثقة ومصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز والتغييرات الفنية التي شهدها الفريق.