اقتحمت قوات الأمن الكولومبية، متجرا في مدينة (كارتاخينا) اليوم /الأربعاء/ في مسعى لإنهاء عملية احتجاز ما بين 25 و30 رهينة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/ أنه تم سماع دوي انفجارات قبل أن تقتحم قوات الأمن المتجر.

وكان قد تم إطلاق سراح 10 رهائن بعد ساعات من المفاوضات، ومن بين المفرج عنهم نساء مسنات.. وشاهد شهود عيان مروحية تابعة للشرطة تحلق على ارتفاع منخفض فوق المبنى، قبل بدء عملية الاقتحام.

وقد توجه رئيس البلاد، أبيلاردو دي لا إسبريلا، إلى (كارتاخينا) مع تفاقم الأزمة، والتقى بقادة الأجهزة الأمنية في الموقع.

وأفادت السلطات بأن الحصار بدأ عقب محاولة سطو على مركبة مصفحة.

وتعد كارتاخينا إحدى أهم الوجهات السياحية في كولومبيا .. وتشتهر هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة بتراثها المعماري المحفوظ جيدا والذي يعود إلى القرن الثامن عشر، وجدرانها الحجرية السميكة التي بنيت لحمايتها من هجمات القراصنة.