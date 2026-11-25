قال النائب محمد بركات، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، إنه يجب إعادة النظر في آليات احتساب حجم الأعمال السنوية وتأثرها ببيع الأصول الثابتة، خلال مناقشة تعديلات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وأضاف النائب محمد بركات، خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد الجارحي، أن إيرادات بيع الأصول هي عوائد عارضة وغير منتظمة لا تعكس النشاط الفعلي للمشروع، وإدراجها تلقائياً يطيح بمؤشرات مالية دقيقة عن حجمه الحقيقي.

وأكد وكيل لجنة المشروعات أهمية وضع توضيح تشريعي صريح لتصنيف هذه العوائد، محذراً من انتقال المشروعات لشريحة أعلى بلا وجه حق، وحرمانها من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتمويلية المقررة في القانون.

وأرجع أمين حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية مطالبه إلى الرغبة في تحقيق العدالة الضريبية، وحماية أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من التبعات غير المقصودة التي قد تعرقل نموهم أو تعيق جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار بركات إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية والمحرك الأساسي لتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي.

وشدد وكيل لجنة المشروعات وأمين «الجبهة الوطنية» بالمنوفية على أن البرلمان يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى تشريعات مرنة، تذلل العقبات أمام المستثمرين الصغار وتضمن استدامة مشروعاتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.