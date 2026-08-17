%6.7 انخفاضا في الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن عن المكتب الوطني للاحصاءات في الصين، اليوم الإثنين، أن الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين انخفض بنسبة 6.7% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.

وأشارت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن إجمالي الاستثمار وصل إلى نحو 26 تريليون يوان (حوالي 3.84 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة.

وباستثناء قطاع العقارات، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة في البلاد بنسبة 3.7% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

يذكر أن الاستثمار في منتجات الملكية الفكرية نما بنسبة 9.1% على أساس سنوي، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي الاستثمارات، بزيادة بواقع 2.1 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وساهم بـ1.2 نقطة مئوية من إجمالي نمو الاستثمارات.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفع الاستثمار في قطاع التعدين بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بينما تراجع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 1.7%، وانخفض الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق.