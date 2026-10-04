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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني يعلن مساعدات عسكرية وطاقة لأوكرانيا بمليار يورو

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
أمنية رشاد الجلوي

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقترب قيمتها من مليار يورو، إلى جانب حزمة دعم في قطاع الطاقة.

وتأتي زيارة ميرتس في وقت تعرضت فيه كييف لهجوم جديد بطائرات مسيّرة روسية، بالتزامن مع وجود المستشار الألماني في العاصمة الأوكرانية.

وقال ميرتس إن زيارته إلى كييف تمثل رسالة واضحة بأن ألمانيا لن تخضع للترهيب، حتى في ظل وقوع هجوم بطائرات مسيّرة بالتزامن مع وجوده في العاصمة.

ورافق المستشار الألماني خلال الزيارة وزير ألماني وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، في إطار بحث سبل تعزيز الدعم الألماني لأوكرانيا، ولا سيما في مجالي الدفاع والطاقة.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألمانيا أوكرانيا كييف طائرات مسيرة

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