من العلمين.. المنفي يبحث تعزيز التكامل الإفريقي وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة

شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي، صباح اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة في جمهورية مصر العربية، بحضور الرئيس المصري، ورئيس جمهورية بوروندي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار ترسيخ آليات التنسيق المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز مواءمة السياسات والبرامج القارية، بما يدعم مسار الاندماج الإفريقي، ويعزز قدرة القارة على توحيد جهودها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير العمل الإفريقي المشترك، وفي مقدمتها دفع مسارات التكامل والاندماج الاقتصادي، وتعزيز التنسيق بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وتطوير أداء مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في توسيع حركة التجارة والاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وتهيئة مقومات إقامة سوق إفريقية موحدة.

كما شكل الاجتماع منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة القارة، وتعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية، بما يرسخ مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، ويدعم تطلعات الشعوب نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والتكامل.