موسكو تحذر: من يخطط لـ«ضربة ساحقة» ضد روسيا سيدفع الثمن

وجه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تحذيرًا شديد اللهجة إلى من يخططون لتوجيه ما وصفه بـ«ضربة ساحقة» ضد روسيا، مؤكدًا أن أي طرف يقدم على هذه الخطوة سيتحمل تبعاتها.

وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين ضمن برنامج «فيستي»، إن روسيا لا تزال تفضل إنهاء النزاع بالوسائل السلمية، لكنها مستعدة لمواصلة القتال إذا تعذر التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.

وأضاف: «نريد السلام، ومن الأفضل بالنسبة لنا تحقيقه بالوسائل السلمية. لكن ما دام ذلك غير ممكن، سنقاتل وسنقاتل بكل قوة»، مؤكدًا أن الوصول إلى تسوية سلمية لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لموسكو.

الكرملين: الاتفاق الشامل هو الطريق للحل

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو ترى أن كييف لا تميل حاليًا إلى إبرام اتفاقات شاملة، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاقات جزئية لن يكون كافيًا لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الكرملين في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تمسك كل طرف بمواقفه بشأن شروط التسوية.

بوتين: مستعدون للتفاوض

في السياق ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن موسكو مستعدة لبدء مفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا والعمل على إنهائه في أسرع وقت ممكن، لكنه شدد على ضرورة أن تأخذ أي تسوية في الاعتبار المطالب الروسية.