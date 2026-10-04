«لا تلعبوا بالنار في الفضاء».. ميدفيديف يحذر أمريكا بسبب أقمار روسيا

حذر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق، من أن محاولة «حجب» شبكة الأقمار الصناعية الروسية الجديدة «راسفيت» قد تتحول إلى مواجهة فضائية واسعة.

وقال ميدفيديف، في منشور عبر تطبيق «تيليجرام» الأحد، إن حجب الشبكة الروسية بناءً على طلب أوكرانيا سيعادل تدميرها، محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تقود إلى «حرب فضائية شاملة».

وأضاف ميدفيديف أن الفضاء «مكان مزدحم للغاية»، داعياً إلى التعامل المتبادل بحذر، قبل أن يوجه تحذيراً إلى الولايات المتحدة بشأن أقمار شبكة «ستارلينك»، قائلاً إن الأقمار الصناعية الأمريكية منخفضة المدار قد تصبح عرضة للسقوط.

زيلينسكي يطلب عقوبات على مشروع روسي منافس لستارلينك

جاءت تصريحات ميدفيديف بعد أن كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على شركات روسية وصينية تشارك، بحسب كييف، في تطوير مشروع ينافس شبكة «ستارلينك».

وقال زيلينسكي، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، إن الصين تساعد روسيا في تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن مشروع «راسفيت» قد يبدأ العمل بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل.

وبحسب الرئيس الأوكراني، فإن امتلاك روسيا لقدرات فضائية جديدة يمكن أن يؤثر على عملياتها العسكرية، خصوصاً من خلال تحسين دقة الضربات الجوية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد العمليات الجوية.