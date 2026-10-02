روسيا تستهدف مركز «آر إكس نيم» المرتبط بمعالجة بيانات القوات الأوكرانية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مركز "آر إكس نيم" المرتبط بمعالجة بيانات القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بعد ظهر اليوم، ونتيجة لغارة جوية بطائرة مسيرة، تم استهداف مركز بيانات "آر إكس نيم" في نيكولايف، والذي كان يوفر خدمات معالجة البيانات وتخزين المواقع الإلكترونية للقوات الأوكرانية".

وأضاف: "أثناء عبورها شمال غرب البحر الأسود، تعرضت سفينة شحن جافة كانت تحمل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا للاستهداف".

وأفادت “سبوتنيك” بأنه منذ منتصف يوليو الماضي دأب الجيش الروسي يوميًا على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية.