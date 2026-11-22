يشهد قطاع خدمات التوصيل في مصر تطورًا جديدًا يستهدف تعزيز حماية أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، مع إتاحة خدمة مجانية لتعويض الشحنات المفقودة أو التالفة أثناء عمليات التوصيل، بحد أقصى يصل إلى 1500 جنيه لكل طلب.

وتتيح الخدمة الجديدة تغطية تلقائية للشحنات دون رسوم إضافية أو إجراءات تسجيل منفصلة، بما يساعد أصحاب الأنشطة التجارية على تقليل المخاطر المرتبطة بالتوصيل، والحفاظ على ثقة العملاء واستمرارية الأعمال.

وتعتمد المنظومة على حلول تكنولوجية تشمل تتبع الشحنات لحظيًا عبر الخرائط الرقمية، وإمكانية مشاركة روابط التتبع مع المستلمين، إلى جانب التحقق من هوية مندوبي التوصيل ومراجعة المستندات المطلوبة قبل تنفيذ الطلبات.

وفي حالات الفقد أو التلف، يمكن للمستخدمين المؤهلين التواصل مع الدعم الفني خلال 48 ساعة من تسليم الشحنة للمندوب، على أن تتم مراجعة الطلب خلال فترة تتراوح بين 3 و7 أيام، وإيداع التعويض المستحق في الحساب البنكي خلال 14 يومًا من تقديم البيانات المصرفية.

ويمثل التوسع في حلول حماية الشحنات خطوة مهمة لدعم التجارة الإلكترونية والمشروعات الصغيرة في مصر، من خلال تقليل الخسائر المحتملة وتعزيز كفاءة خدمات التوصيل وثقة المتعاملين في المعاملات الرقمية.

