تستعد الأسر البريطانية لزيادة حادة في تكاليف الطاقة اعتبارًا من يناير، مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أسواق الجملة، بالتزامن مع زيادة الطلب خلال فصل الشتاء، ما يضيف ضغوطًا جديدة على ميزانيات الأسر.

وقالت هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية اليوم الأربعاء أن سقف أسعار الطاقة، الذي يحدد الحد الأقصى لما يمكن لشركات الإمداد تحصيله من المستهلكين مقابل كل وحدة من الطاقة، سيرتفع بنسبة 26% إلى 2,166 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وتأتي الزيادة في وقت تتزايد فيه ضغوط تكاليف المعيشة، إذ تدفع الحرب في إيران التضخم وتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع في أنحاء الاقتصاد البريطاني.

كما تهدد الزيادة بتقويض جهود الحكومة لتخفيف الضغوط عن الأسر، في وقت تحد فيه أوضاع المالية العامة المتوترة من قدرة الوزراء على تقديم دعم إضافي يخفف أثر ارتفاع الأسعار.

وسعى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى حماية الأسر من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على تكاليف الطاقة، بينما أضافت الحكومة دعمًا إضافيًا ضمن موازنة أكتوبر، من بينها دفعة بقيمة 100 جنيه إسترليني لملايين الأسر؛ إلا أن الزيادة الجديدة في فواتير الطاقة تهدد بابتلاع جزء كبير من هذا الدعم.

ومن المتوقع أن ترتفع الفواتير مجددًا في أبريل، وفقًا لتوقعات شركة كورنوال إنسايت للاستشارات في مجال الطاقة.

وكانت أسعار الطاقة في أسواق الجملة قد قفزت منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية في وقت سابق من العام، مع ارتفاع العقود الآجلة للغاز البريطاني وعقود الكهرباء إلى أكثر من الضعف.

وقال سايمون فرانسيس، منسق ائتلاف إنهاء فقر الطاقة، إن الزيادة “تعني بالنسبة إلى ملايين الأشخاص منازل باردة، وتراكم الديون، والاضطرار إلى اتخاذ خيارات مستحيلة”.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل إلى دفع التضخم في بريطانيا إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى له في عام. وكان المسؤولون قد رفعوا أسعار الفائدة في نوفمبر للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، بهدف منع انتقال ضغوط الأسعار إلى بقية الاقتصاد، بينما تتوقع الأسواق رفعًا آخر خلال اجتماع ديسمبر.

ومن المقرر أن تنتقل الزيادة في أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد خلال العام المقبل، ويُثبت سقف الأسعار لمدة 3 أشهر، ما يعني تثبيت تكاليف الطاقة المرتفعة خلال فصل الشتاء، وهو ما يسهم في توقعات وكالة بلومبرج الأمريكية بتسارع التضخم بصورة أكبر.

ومن شأن استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول أن يزيد الضغوط على الأسر الأكثر عرضة للتضرر، وهي الضغوط التي لا تزال قائمة منذ صدمة الطاقة التي شهدها عام 2022.

وتواجه العديد من الأسر بالفعل صعوبات في سداد فواتيرها، فيما بلغ إجمالي ديون الطاقة المنزلية مستوى قياسيًا عند 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الربع الثاني، أي ما يقرب من ضعف مستواه قبل 3 سنوات.