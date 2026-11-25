بدأ النادي الأهلي مرحلة جديدة داخل فريق الكرة الأول، بتكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تعيين سامي قمصان مديرًا فنيًا للأهلي بشكل مؤقت، لحين حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، في ظل رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدير فني يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أرقام سامي قمصان مع المقاولون العرب

وقبل توليه المسؤولية الفنية للأهلي، خاض سامي قمصان تجربة تدريبية مع فريق المقاولون العرب خلال الموسم الحالي في الدوري المصري، وقدم خلالها أرقامًا متباينة على مستوى النتائج.

وخاض قمصان 9 مباريات مع المقاولون العرب في الدوري حتى الآن، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى 3 هزائم، ليحصد 14 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة.

وسجل لاعبو المقاولون العرب تحت قيادته 13 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 9 أهداف، ليعكس سجله تحقيق 4 انتصارات مقابل 5 مباريات دون فوز.

موعد أول مباراة لسامي قمصان مع الأهلي

ومن المنتظر أن يقود سامي قمصان الأهلي في أولى مبارياته بعد توليه المسؤولية الفنية، أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة، الأحد المقبل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ويأمل قمصان في استغلال معرفته بأجواء النادي وإمكانات اللاعبين من أجل إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، وتصحيح المسار بعد تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن جماهير الأهلي تنتظر رد فعل قويًا من اللاعبين في المواجهات المقبلة.