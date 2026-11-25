كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل رفض الحسين عموته المدير الفني السابق للأهلي فكرة تخفيض الشرط الجزائي بعد إعلان قرار رحيله عن الفريق.

وأوضح المصدر أن الشرط الجزائي في عقد الحسين عموته يصل قيمته لـ 435 ألف دولار أي 24 مليون جنيه تقريبا وحاول عبدالحفيظ التوصل لحل مع المدرب لتقليل القيمة والتنازل عن جزء من مستحقاته

وأضاف المصدر : سيد عبدالحفيظ تفاجئ من رد فعل حسين عموته خلال المفاوضات على تقليل قيمة الشرط الجزائي حيث رفض المدرب الفكرة تماما وتمسك بالحصول على كامل الشرط الجزائي

موضحا أن عموته تتم إقالته للمرة الاولى في مسيرته التدريبه وبعد 14 مباراة فقط بجانب أنه يرى أن الإدارة لم تتعاقد مع لاعبين بمستوى عالي من بداية الموسم مثلما تم الاتفاق معه

وأردف : عموته يرى أن الادارة ضحت به أمام الجماهير بإعتبار أنه السبب الأساسي في النتائج السلبية وهو ما يرفضه بشكل مباشر ويرى أن الإدارة بعدم التعاقد مع لاعبين مميزين كانوا السبب في القرار وبالتالي رفض فكرة تخفيض العقد.