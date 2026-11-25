قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مينا فايز، تأجيل نظر قضية «العمى الجماعي»، المتهم فيها 10 مسؤولين بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق الدعوى إلى اللجنة العليا المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2025، لإعداد تقرير فني يحدد المسؤولية عن الأخطاء الطبية المنسوبة إلى المتهمين، ودور كل منهم في الواقعة.



وتتهم النيابة العامة مدير المستشفى، ومسؤول الصيانة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، ومشرف التعقيم، ومشرفتي غرفة العمليات، ورئيس قسم الجودة، و3 أطباء، بالتسبب في إصابة 79 مريضًا بعاهات مستديمة تمثلت في فقدان البصر، نتيجة الإهمال والإخلال بواجبات وظائفهم أثناء إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء بقسم الرمد.

وكشفت التحقيقات أن المرضى تعرضوا لعدوى شديدة داخل العين، تسببت في التهابات حادة وتدهور الإبصار، وصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين.



وأكدت تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية وجود قصور جسيم في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب مخالفات تتعلق باستخدام الأدوات الطبية وعدم الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الأساسية، بما في ذلك الإبلاغ عن حالات العدوى وتعقيم الأدوات بين العمليات، ما أدى إلى انتشار العدوى بين المرضى وإصابتهم بعاهات مستديمة.