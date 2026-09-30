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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 10 أطباء وممرضين في قضية «العمى الجماعي» لجلسة 10 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 من الأطباء والممرضين والمسئولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، على خلفية اتهامات بالإهمال الطبي في قضية “العمى الجماعي”، والتسبب في إصابة عدد من المرضى بمضاعفات خطيرة في العين عقب خضوعهم لعمليات جراحية لجلسة 10 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء. 

كانت شمال الجيزة الكلية أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالإهمال الجسيم والتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين، وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تعرض عدد من المرضى لعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال أغسطس 2025، ما تسبب في إصابتهم بالتهاب داخل مقلة العين وتدهور حاد في مستوى الإبصار، فيما وصلت مضاعفات بعض الحالات إلى فقدان البصر، بما أسفر عن عاهات مستديمة وفقًا للتقارير الطبية.

وأشارت التحقيقات إلى وجود أوجه قصور وإهمال في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، وهو ما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية لعدد من المرضى عقب إجراء العمليات.

كما تضمنت التحقيقات والتقارير الفنية الصادرة عن الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، رصد أوجه قصور في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، إلى جانب مخالفات تتعلق باستخدام أدوات التعقيم وعدم الالتزام بالبروتوكولات الطبية، بحسب ما ورد بأوراق القضية. 

محكمة جنح الدقي الإهمال تقرير الخبراء الإهمال الطبي

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